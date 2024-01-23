Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мотострелки показали, как оттачивают владение ПТРК и ДШК на полигоне в Запорожье

Мотострелки показали, как оттачивают владение ПТРК и ДШК на полигоне в Запорожье

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершенствуют навыки боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области.

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