Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ.Как указали в МИД РФ, российская сторона намерена привлечь особое внимание к невыдаче виз представителям РФ для участия в мероприятиях ОБСЕ.
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