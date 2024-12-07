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В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

В Госдуме сообщили о начале выплат проиндексированных пенсий

Пенсионеры смогут получить проиндексированную пенсию уже в декабре благодаря длительным январским праздникам, что позволит выплатить пенсии заранее, сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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