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Царьград

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Жителям Новосибирска рассказали о запретах на день Веры, Надежды и Любови 30 сентября

Жителям Новосибирска рассказали о запретах на день Веры, Надежды и Любови 30 сентября

На 30 сентября в народном календаре приходятся Вселенские или Всесветные бабьи именины, а православные верующие вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и матерь их Софию.

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