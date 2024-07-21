Совсем другое лицо: зачем современные девушки просят хирургов увеличить им уши

Как показала история, люди стремились к красоте ушей с древних времен. Об эволюции хирургической коррекции ушных раковин и современных трендах рассказывает пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.
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