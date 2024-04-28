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Добрый Мир

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НАТО поведало о "сложной гибридности", которую использует Россия против Запада

НАТО поведало о "сложной гибридности", которую использует Россия против Запада

Вчера 510 прочитали Он не устает ходить из зала в зал и непрерывно звенеть копьем и доспехами: "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово поддерживать Украину в войне против России в течение многих лет, включая помощь Киеву в переходе с вооружения советских времен на современные западные вооружения и системы.

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