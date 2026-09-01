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Татар-информ

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Житель Крыма получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине

Житель Крыма получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине

Житель крымского пгт Форос получил срок за передачу информации об объектах ФСБ Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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