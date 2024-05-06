RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Думаю если таджикский паспорт потерял, тебе его в посольстве РФ в пять сек на российский заменят. С российским паспор...Юрист Иванов расс...
  • Сергей Андросов
    Где же их хоронить то будем? И что эта ливерная колбаса называет союзниками?Шольц: около 35 т...
  • Сергей Oблезов
    А разве мы не знаем где находятся их аэродромы? Хватит бред нести, разбомбить все взлетные полосы и некуда будет сажа...МИД: Россия будет...

СВР: Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины

СВР: Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины

Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его президентский срок подходит к концу, однако США и Европа хотели бы, что Зеленский пока оставался на своём посту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх