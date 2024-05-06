Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его президентский срок подходит к концу, однако США и Европа хотели бы, что Зеленский пока оставался на своём посту.
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