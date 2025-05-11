Шествие без границ: акция «Бессмертный полк» прошла в шести странах мира

Гостям парада Победы на Красной площади подготовили индивидуальные комплекты с памятными наборами. Там были вещи, необходимые на трибунах во время мероприятия, например, плед, плащ и бинокль, и сувенирную продукцию, а также специальный номер газеты «Известия».
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