Воспитание воинов на Руси, от младенчиства до взрослой жизни

Сергей ЕДети и семьяВоспитание воинов на Руси, от младенчиства до взрослой жизни На Руси все мужчины считались воинами, эта традиция шла ещё со времён эпохи так называемой «военной демократии».Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид Никулиночень нужны воспитатели и преподаватели мужчины..особенно в школах-но насколько ж надо государству унизить и растоптать эту профессию даже в лице женщин-что уж говорить о мужчинах-кто туда пойдет..вот и разваливаем поколения за поколениемсаша дмитренкотока один воин мог перебить сотню воинственных крестьян)))) а это описаны именно воинские обычаи а не всенародные))) в битвах конечно и крестьян использовали,но как мясо,,,Андрей Седой"Выживали самые здоровые, в дальнейшем постоянный тяжелый физический труд землепашца, ремесленника, охотника, воина..." Наверное сейчас то же самое, только чут-ка по-новому?!МихалычОчередная чушь историков: представление о Древней Руси, как плохо организованном государстве. А дальше простая мысль: только просвещенный Запад со своим подмененным Петром 1 мог эту тупую Русь сделать просвещенной и организованной.HotRSАфтару неплохо было бы учиться с младенчЕства.МихалычЕсли Вы обо мне, то в свои 77 я еще не потерял чувства нового и уже более 20 лет изучаю единственно научно доказанную историю - Новую Хронологию, понять которую мне помогают несколько высших и жизненный опыт.HotRSПо новой хронологии правила в русском языке уже отменены?Комментировать
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