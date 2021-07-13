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Воспитание воинов на Руси, от младенчиства до взрослой жизни

Воспитание воинов на Руси, от младенчиства до взрослой жизни

На Руси все мужчины считались воинами, эта традиция шла ещё со времён эпохи так называемой «военной демократии».

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Леонид Никулин
очень нужны воспитатели и преподаватели мужчины..особенно в школах-но насколько ж надо государству унизить и растоптать эту профессию даже в лице женщин-что уж говорить о мужчинах-кто туда пойдет..вот и разваливаем поколения за поколением
саша дмитренко
тока один воин мог перебить сотню воинственных крестьян)))) а это описаны именно воинские обычаи а не всенародные))) в битвах конечно и крестьян использовали,но как мясо,,,
Андрей Седой
"Выживали самые здоровые, в дальнейшем постоянный тяжелый физический труд землепашца, ремесленника, охотника, воина..." Наверное сейчас то же самое, только чут-ка по-новому?!
Михалыч
Очередная чушь историков: представление о Древней Руси, как плохо организованном государстве. А дальше простая мысль: только просвещенный Запад со своим подмененным Петром 1 мог эту тупую Русь сделать просвещенной и организованной.
HotRS
Афтару неплохо было бы учиться с младенчЕства.
Михалыч
Если Вы обо мне, то в свои 77 я еще не потерял чувства нового и уже более 20 лет изучаю единственно научно доказанную историю - Новую Хронологию, понять которую мне помогают несколько высших и жизненный опыт.
HotRS
По новой хронологии правила в русском языке уже отменены?

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