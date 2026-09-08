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'Dexter: Resurrection' S2 to premiere on Oct. 30

Season 2 of "Dexter: Resurrection" -- starring Michael C. Hall as the titular serial killer -- is set to premiere on Paramount+ Oct.

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