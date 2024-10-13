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Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

Украинские командиры вопреки диагнозам забирали раненых солдат из госпиталей обратно на передовую. Медик 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» пожаловалась, что один ее пациент командировался, будучи на костылях, сообщило издание «Страна.

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