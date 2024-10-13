Украинские командиры вопреки диагнозам забирали раненых солдат из госпиталей обратно на передовую. Медик 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» пожаловалась, что один ее пациент командировался, будучи на костылях, сообщило издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии