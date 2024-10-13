Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

Украинские командиры вопреки диагнозам забирали раненых солдат из госпиталей обратно на передовую. Медик 108-го отдельного батальона «Волки Да Винчи» пожаловалась, что один ее пациент командировался, будучи на костылях, сообщило издание «Страна.