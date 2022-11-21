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Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали состязательными президентские выборы в Казахстане

Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали состязательными президентские выборы в Казахстане

Члены группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи (ПА) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана назвали их состязательными.

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