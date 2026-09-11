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Царьград

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Кирюхин сообщил, что 3,5 тыс. детей Подмосковья получили поддержку

Кирюхин сообщил, что 3,5 тыс. детей Подмосковья получили поддержку

В 2023 году в рамках проекта "Ранняя помощь" более 3,5 тысячи детей до 3 лет из Московской области получили поддержку от 400 специалистов.

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