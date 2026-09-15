МВД показало аудиофрагмент сценария мошеннической атаки с обратным звонком

В управлении МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий продемонстрировали аудиофрагмент типичного сценария мошеннической атаки, предполагающей обратный звонок якобы на «горячую линию» портала «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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