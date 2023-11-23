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Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин: «Не удивлюсь, если «МЮ» действительно интересуется Алипом»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможный интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику сине-бело-голубых Нуралы Алипу.

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