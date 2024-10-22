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Лента новостей Крыма

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ФСБ задержала жителя Республики Крым за сотрудничество со СБУ

ФСБ задержала жителя Республики Крым за сотрудничество со СБУ

ФСБ задержала жителя Республики Крым за сотрудничество со СБУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.Видео: ЦОС ФСБ России/ТАССЧитать подробнее+видео>>> .

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