Перминова назвала товарооборот России и Намибии скромным

Елена Перминова, первый зампред комитета СФ по международным делам, заявила, что товарооборот между Россией и Намибией остаётся скромным, и обсудила с делегацией Намибии перспективы совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и других сферах.
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