Перминова назвала товарооборот России и Намибии скромным

Елена Перминова, первый зампред комитета СФ по международным делам, заявила, что товарооборот между Россией и Намибией остаётся скромным, и обсудила с делегацией Намибии перспективы совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и других сферах.