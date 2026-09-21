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Царьград

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Перминова назвала товарооборот России и Намибии скромным

Перминова назвала товарооборот России и Намибии скромным

Елена Перминова, первый зампред комитета СФ по международным делам, заявила, что товарооборот между Россией и Намибией остаётся скромным, и обсудила с делегацией Намибии перспективы совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, туризме и других сферах.

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