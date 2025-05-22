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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович о том, что ушел с 1:4 в матче с Арнальди: «После того как сломал ракетку, больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию»

Джокович о том, что ушел с 1:4 в матче с Арнальди: «После того как сломал ракетку, больше не проиграл ни одного гейма, приблизился к оптимальному состоянию»

В свой день рождения серб обыграл Арнальди 6:4, 6:4. «Здорово снова выйти в полуфинал. В прошлом году я остановился в полуфинале, надеюсь, в этом смогу пройти хотя бы на шаг дальше.

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