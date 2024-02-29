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Закон, порядок, государство

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Самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении зоны СВО

Самоходные гаубицы «Гиацинт-С» ЦВО уничтожили взводный опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении зоны СВО

Получив координаты, расчеты орудий «Гиацинт-С» прибыли на позицию, произвели наведение по выданной разведкой цели и серией выстрелов поразили район размещения украинских националистов, а также выявленные в лесополосе позиции.

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