Южноуральские школьники отправятся на Северный полюс в рамках арктической экспедиции "Ледокол знаний - 2024"

Сегодня начинается уникальное приключение – арктическая экспедиция "Ледокол знаний - 2024", в которую вошли 28 школьников из разных уголков мира, в том числе двое южноуральцев – Тимофей Осипов и Анна Дизендорф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии