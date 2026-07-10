После наводнения в китайском зоопарке недосчитались более ста животных

По предварительной оценке, ущерб, причиненный зоопарку наводнением, превысил 588 тысяч долларов США Сильное наводнение, вызванное тайфуном "Майсак", привело к исчезновению более 100 животных из зоопарка в городском округе Гуйган на юге Китая.
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