После наводнения в китайском зоопарке недосчитались более ста животных

По предварительной оценке, ущерб, причиненный зоопарку наводнением, превысил 588 тысяч долларов США Сильное наводнение, вызванное тайфуном "Майсак", привело к исчезновению более 100 животных из зоопарка в городском округе Гуйган на юге Китая.