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Татар-информ

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«Яркий и самобытный»: Уяв в Черемшане продолжил хоровод народных праздников

«Яркий и самобытный»: Уяв в Черемшане продолжил хоровод народных праздников

После проведения праздника чувашской культуры в селе Черемшан марафон летних народных праздников в Татарстане приблизился к завершению – остался лишь кряшенский Питрау, который пройдет в следующую субботу.

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