«Яркий и самобытный»: Уяв в Черемшане продолжил хоровод народных праздников

После проведения праздника чувашской культуры в селе Черемшан марафон летних народных праздников в Татарстане приблизился к завершению – остался лишь кряшенский Питрау, который пройдет в следующую субботу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии