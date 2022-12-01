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Иствуд заявил, что нужно изучить возможность применения ВС России ЯО при атаке ВСУ на Крым

Иствуд заявил, что нужно изучить возможность применения ВС России ЯО при атаке ВСУ на Крым

Одна из самых острых тем, которая в последнее время обсуждает западная общественность является вопрос о том, намерены ли Вооруженные Силы РФ применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине и при каких условиях, сообщает "Военное обозрение".

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