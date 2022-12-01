Иствуд заявил, что нужно изучить возможность применения ВС России ЯО при атаке ВСУ на Крым

Одна из самых острых тем, которая в последнее время обсуждает западная общественность является вопрос о том, намерены ли Вооруженные Силы РФ применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине и при каких условиях, сообщает "Военное обозрение".
Одна из самых острых тем, которая в последнее время обсуждает западная общественность является вопрос о том, намерены ли Вооруженные Силы РФ применить ядерное оружие из-за конфликта на Украине и при каких условиях, сообщает "Военное обозрение".
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