Депутаты обратили внимание на подготовку к новому отопительному сезону

Депутаты фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании направили обращение в федеральные органы власти с просьбой помочь региону получить дополнительное финансирование на подготовку к предстоящей зиме.
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