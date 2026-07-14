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Депутаты обратили внимание на подготовку к новому отопительному сезону

Депутаты обратили внимание на подготовку к новому отопительному сезону

Депутаты фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании направили обращение в федеральные органы власти с просьбой помочь региону получить дополнительное финансирование на подготовку к предстоящей зиме.

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