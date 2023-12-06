США выплатят $7 млн за информацию о нахождении Артёма Усса

Данные просят передавать в ФБР.Фото: страница Артёма Усса в соцсетях--> Госдепартамент готов выплатить до 7 млн долларов за данные о россиянине Артёме Уссе, сыне экс-губернатора Красноярского края Александра Усса.
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