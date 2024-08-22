560 тысяч рублей долга выплатила нижегородка, чтобы поехать на свадьбу на Бали

Под угрозой срыва оказалась собственная свадьба у жительницы Нижнего Новгорода. Несколько лет назад произошло ДТП, по решению суда она должна была выплатить потерпевшему 850 тысяч рублей, но долг не погасила.
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