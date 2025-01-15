«Орешник» — супероружие или вымысел?

Владимир Путин на совмещённой с пресс-конференцией Прямой линии заявил, что Россия готова провести высокотехнологичную дуэль: западные ПВО и ПРО против "Орешника", новой российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД).
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