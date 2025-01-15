Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Ну очень крутой чувак на фото, на дебила похож!😱👈😜👍Борис Джонсон как...
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    А какие вам нужны ЕЩЁ источники, в конце статьи есть ссылка на первоисточник!🤠Хамил и грозился ...
  • Ирина Некрасова
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«Орешник» — супероружие или вымысел?

«Орешник» — супероружие или вымысел?

Владимир Путин на совмещённой с пресс-конференцией Прямой линии заявил, что Россия готова провести высокотехнологичную дуэль: западные ПВО и ПРО против "Орешника", новой российской баллистической ракеты средней дальности (БРСД).

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