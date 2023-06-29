Причиной стала травма левого подколенного сухожилия, которую она получила на турнире в Риме. «Восстановление займет больше времени, чем ожидалось .
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