Самарская школьница лишилась 3 млн рублей из-за уловок мошенников

Eduard

Меня пытаются развести на "возврате денег"! Когда-то в Фейсбуке пробовал на бирже заработать вложил 350 евро.Эта отора прогорела, срауюпонял,что жульё,а работа игра на монторе.Тоестт в "Личном кобинете" управлется всё ими.Дсять долларов типа заработаете,а через час курс рубля например уменьшится на 1 рубль,сумма с вас 100 лолларов на ставку в 30 долларов.Ак вам алгебра? Причемэти иферки они сами корректируютТоестт иображают биржу.Так вот теперь эпопея обратная,типа мне деньги вернуть желают.Нет они ровно ничего не знают про какую биржу,брокера,но уверены,что мне полагается 0.23 битойна,это гденто 18 тыяч долларов.Проблема в том,что я им окаыаается сраз должее 10% от этой суммы отдать,а потом честно ждать,когда"вернут".Хитро придумано 1.800 евро разу подари и жди!