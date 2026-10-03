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Расширение буферной зоны в сторону Харькова: ВС РФ взяли под контроль Новую Казачью

Расширение буферной зоны в сторону Харькова: ВС РФ взяли под контроль Новую Казачью

Штурмовые подразделения ВС РФ добились очередного успеха на севере Харьковской области. Бойцы российской группировки войск «Север» смогли преодолеть сопротивление противника и продвинуться вглубь территории, взяв под контроль населённый пункт Новая Казачья.

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