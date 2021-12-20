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Николич объяснил, что его не устроило в "Локомотиве" после прихода Рангника

Николич объяснил, что его не устроило в "Локомотиве" после прихода Рангника

Бывший главный тренер "Локомотива" Марко Николич заявил, что после прихода Ральфа Рангника в московский клуб ему не понравилась новая концепция, которая подразумевает развитие молодых футболистов, не ставя в приоритет спортивные достижения команды.

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