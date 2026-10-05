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Царьград

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МИД Румынии сообщил о жертвах пожара на судне в Черном море

МИД Румынии сообщил о жертвах пожара на судне в Черном море

В Черном море после пожара затонуло судно, погибли два человека, еще 11 спасены. Румынские спасательные службы продолжают работы в районе инцидента, предположительной причиной стала атака дрона.

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