МИД Румынии сообщил о жертвах пожара на судне в Черном море

В Черном море после пожара затонуло судно, погибли два человека, еще 11 спасены. Румынские спасательные службы продолжают работы в районе инцидента, предположительной причиной стала атака дрона.
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