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Спорт Уик-Энд

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«Не удивлюсь, если в этом матче произойдет сенсация» - Кержаков считает, что после паузы уровень команд РПЛ нивелируется

«Не удивлюсь, если в этом матче произойдет сенсация» - Кержаков считает, что после паузы уровень команд РПЛ нивелируется

«Я не удивлюсь, если произойдет сенсация и «Рубин» все-таки выиграет в матче с московским «Динамо», не удивлюсь, - заявил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

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