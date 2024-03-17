На следующей неделе в Skull and Bones добавят PvP в открытом мире Ubisoft решила подстег...

На следующей неделе в Skull and Bones добавят PvP в открытом миреUbisoft решила подстегнуть интерес к такому себе приключенческому экшену Skull and Bones: на следующей неделе пиратский сервис для ПК и консолей обновят до версии 1.
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