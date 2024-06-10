КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: ПОРА ОТОДРАТЬ ЧИНОВНИКОВ ОТ МИГРАЦИОННОГО БИЗНЕСА Глава Крыма Сергей Аксёнов выдвинул инициативу изменить российское законодательство, которое ужесточит ответственность работодателей за приглашенных ими мигрантов, если они совершат противоправные действия.
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