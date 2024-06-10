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Глава Крыма Сергей Аксёнов выдвинул инициативу изменить российское законодательство, которое ужесточит ответственность работодателей за приглашенных ими мигрантов, если они совершат противоправные действия.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выдвинул инициативу изменить российское законодательство, которое ужесточит ответственность работодателей за приглашенных ими мигрантов, если они совершат противоправные действия.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО: ПОРА ОТОДРАТЬ ЧИНОВНИКОВ ОТ МИГРАЦИОННОГО БИЗНЕСА Глава Крыма Сергей Аксёнов выдвинул инициативу изменить российское законодательство, которое ужесточит ответственность работодателей за приглашенных ими мигрантов, если они совершат противоправные действия.

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