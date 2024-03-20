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Mash: пьяная школьница умерла в квартире 35-летнего мужчины в Приморском районе

Mash: пьяная школьница умерла в квартире 35-летнего мужчины в Приморском районе

Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего мужчины в Приморском районе Петербурга. Как сообщил Telegram-канал Mash на Мойке, к гостеприимному хозяину в квартиру на проспекте Королева приехали две подруги-школьницы, но домой вернулась только одна.

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