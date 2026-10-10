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Царьград

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У Крымского моста скопилось 500 авто: пробка более 2 часов

У Крымского моста скопилось 500 авто: пробка более 2 часов

Днём 9 октября на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи скопилось более 500 автомобилей, ожидающих ручного досмотра, из-за чего водителям приходится проводить в пробке свыше двух часов.

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