Honor Magic9 и iQOO 16 стали самыми продаваемыми смартфонами в Китае

Они оснащена новейшей платформой Snapdragon Во время празднования Национального дня в Китае серия Honor Magic9 заняла первое место по продажам среди флагманских Android-смартфонов, а некоторые модели оказались полностью распроданы.
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