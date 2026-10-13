Собянин: школу с ИТ-полигоном построили в Дмитровском районе

В Дмитровском районе завершилось строительство новой школы, рассчитанной на 800 учащихся. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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