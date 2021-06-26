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Центробанк предупредил всех россиян, имеющих деньги на счетах

Центробанк предупредил всех россиян, имеющих деньги на счетах

Центробанк предупредил всех россиян, имеющих деньги на счетах Маргарита АлексеенкоКак стало известно от заместителя председателя Центробанка РФ Алексея Заботкина, выступающего на конференции Renaissance Capital, в России неминуем новый кризис.

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вячеслав харченко
Вывод один, покупайте доллары.

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