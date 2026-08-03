ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

В Минобороны России рассказали, что расчёты беспилотников самолётного типа «Молния-2» войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области.
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