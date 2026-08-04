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Мода и Шоу-бизнес

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Анфиса Чехова призналась, что в трудные моменты думает о Лерчек: «Мне грех жаловаться»

Анфиса Чехова призналась, что в трудные моменты думает о Лерчек: «Мне грех жаловаться»

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге откровенно рассказала о непростом периоде в своей жизни — и призналась, что в минуты усталости думает о Валерии Чекалиной (она же Лерчек), которая сейчас сражается с раком желудка четвёртой стадии.

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