Анфиса Чехова призналась, что в трудные моменты думает о Лерчек: «Мне грех жаловаться»

Телеведущая Анфиса Чехова в личном блоге откровенно рассказала о непростом периоде в своей жизни — и призналась, что в минуты усталости думает о Валерии Чекалиной (она же Лерчек), которая сейчас сражается с раком желудка четвёртой стадии.