В Кольцово открылся новый вход в терминал

Новый вход в Кольцово открылся в терминале внутренних авиалиний, сообщили в пресс-службе аэропорта. Теперь в задние войти можно через четыре входные группы – одну в терминале международных авиалиний, две – в терминале внутренних авиалиний, а также через отель «Азимут».
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