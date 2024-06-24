В Кольцово открылся новый вход в терминал

Новый вход в Кольцово открылся в терминале внутренних авиалиний, сообщили в пресс-службе аэропорта. Теперь в задние войти можно через четыре входные группы – одну в терминале международных авиалиний, две – в терминале внутренних авиалиний, а также через отель «Азимут».