На рынке криптовалют не будет полноценного тренда до президентских выборов

Криптовалютные рынки испытывают давление с нескольких фронтов, поскольку выборы в США, неоднозначные макроэкономические данные и негативное настроение в отношении оттока средств из криптовалютных биржевых фондов (ETF) оказывают давление на цены, согласно недавнему отчету Nansen.
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