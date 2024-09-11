На рынке криптовалют не будет полноценного тренда до президентских выборов

Криптовалютные рынки испытывают давление с нескольких фронтов, поскольку выборы в США, неоднозначные макроэкономические данные и негативное настроение в отношении оттока средств из криптовалютных биржевых фондов (ETF) оказывают давление на цены, согласно недавнему отчету Nansen.