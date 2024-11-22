Эксперт рассказал, чего не хватает российскому образованию

Отсутствие стратегической цели образования является одной из существенных причин снижения его качества, 22 ноября заявил эксперт общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) Павел Расинский на XIX Всероссийском конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения».
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