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Бартошевский назвал закрытие границ ФРГ недружественным жестом

Бартошевский назвал закрытие границ ФРГ недружественным жестом

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский назвал решение Германии внезапно возобновить пограничный контроль недружественным и недобрососедским по отношению к Польше жестом.

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