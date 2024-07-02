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Газета.ру

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Врач Бурнацкая: в жару стоит опасаться сквозняков

Врач Бурнацкая: в жару стоит опасаться сквозняков

В жару многие забывают об опасности сквозняков и последствиях для здоровья, которыми они чреваты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

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