Врач Бурнацкая: в жару стоит опасаться сквозняков

В жару многие забывают об опасности сквозняков и последствиях для здоровья, которыми они чреваты. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.
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