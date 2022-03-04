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"Прямо, как в Москве будет?": что творится на улицах Владивостока, обсуждают горожане

"Прямо, как в Москве будет?": что творится на улицах Владивостока, обсуждают горожане

Жители Владивостока обсуждают ситуацию, которая творится на некоторых улицах города. Дело в том, что муниципальное предприятие "Содержание городских территорий" ежедневно убирает незаконные объекты.

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