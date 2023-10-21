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Художник Александр Ерашов получил награду от Церетели за летопись Суздаля

Художник Александр Ерашов получил награду от Церетели за летопись Суздаля

В уникальном художественном цикле 70 графических работ, на каждую ушло по месяцу.Суздальский художник-график Александр Ерашов написал в картинах летопись Суздаля к 1000-летию города и получил награду за подписью Церетели.

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